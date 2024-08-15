Анна Калинская проиграла Пауле Бадосе во втором круге турнира WTA-1000 в Цинциннати

16-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

В матче второго круга она уступила 37-й ракетке мира испанской теннисистке Пауле Бадосе. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу представительницы Испании.

Матч продолжался 1 час 4 минуты. В рамках встречи Калинская выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из пяти. На счету Бадосы пять эйсов, семь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.