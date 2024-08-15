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Анна Калинская проиграла Пауле Бадосе во втором круге турнира WTA-1000 в Цинциннати

Анна Калинская проиграла Пауле Бадосе во втором круге турнира WTA-1000 в Цинциннати
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16-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

В матче второго круга она уступила 37-й ракетке мира испанской теннисистке Пауле Бадосе. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу представительницы Испании.

Цинциннати (ж). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 22:15 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Матч продолжался 1 час 4 минуты. В рамках встречи Калинская выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из пяти. На счету Бадосы пять эйсов, семь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.

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