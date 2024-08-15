Стало известно, с кем Андрей Рублёв сразится за выход в четвертьфинал Цинциннати

Определился соперник олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, шестой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). За выход в четвертьфинал соревнований россиянин сразится с 49-й ракеткой мира американцем Брэндоном Накашимой (WC).

Во втором круге Цинциннати Накашима со счётом 7:5, 7:6 (7:3) обыграл 23-ю ракетку мира 20-летнего француза Артюра Фиса. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 50 минут.

Стоит отметить, что Рублёв и Накашима встречались на прошлой неделе. Россиянин обыграл американца со счётом 6:2, 6:2 в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада). Далее Рублёв дошёл до финала, где уступил австралийцу Алексею Попырину.