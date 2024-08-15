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Стало известно, с кем Андрей Рублёв сразится за выход в четвертьфинал Цинциннати

Стало известно, с кем Андрей Рублёв сразится за выход в четвертьфинал Цинциннати
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Определился соперник олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, шестой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). За выход в четвертьфинал соревнований россиянин сразится с 49-й ракеткой мира американцем Брэндоном Накашимой (WC).

Во втором круге Цинциннати Накашима со счётом 7:5, 7:6 (7:3) обыграл 23-ю ракетку мира 20-летнего француза Артюра Фиса. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 50 минут.

Цинциннати (м). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 21:15 МСК
Брэндон Накашима
49
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 7
5 		6 3
         
Артюр Фис
23
Франция
Артюр Фис
А. Фис

Стоит отметить, что Рублёв и Накашима встречались на прошлой неделе. Россиянин обыграл американца со счётом 6:2, 6:2 в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада). Далее Рублёв дошёл до финала, где уступил австралийцу Алексею Попырину.

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