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Путинцева неожиданно обыграла вторую ракетку мира Гауфф в рамках турнира в Цинциннати

Путинцева неожиданно обыграла вторую ракетку мира Гауфф в рамках турнира в Цинциннати
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34-я ракетка мира из Казахстана Юлия Путинцева вышла в третий круг теннисного турнира WTA-1000 в Цинциннати (США).

В матче второго круга она обыграла вторую ракетку мира американскую теннисистку Кори Гауфф. Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:4 в пользу Путинцевой.

Цинциннати (ж). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 22:05 МСК
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
4 		6 4
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Матч между теннисистками длился 1 час 54 минуты. В его рамках Путинцева не сделала ни одного эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Гауфф восемь эйсов и девять двойных ошибок, американка реализовала 5 брейк-пойнтов из 12.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.

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