Юлия Путинцева поделилась эмоциями после победы над Кори Гауфф на турнире в Цинциннати

34-я ракетка мира из Казахстана Юлия Путинцева прокомментировала победу над второй ракеткой мира американской теннисисткой Кори Гауфф во втором круге теннисного турнира WTA-1000 в Цинциннати (США).

«Мой тренер стоял. Он давил на меня. Впервые он дал мне столько энергии. Я подумала: «Ничего себе, мне теперь нужно что-то делать. Это было очень-очень тяжело. Кори начала играть хорошо во втором сете. Она сопротивлялась моим подаче и ударам. Я чувствовала, что она везде успевает и возвращает все мячи. В конце мне немного повезло с ударами. Это сыграло важную роль. Плюс она немного помогла. В очень важные моменты она немного облегчала подачу», — сказала Путинцева после матча.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.