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Арина Соболенко сместит Гауфф со второй строчки мирового рейтинга по итогам Цинциннати

Арина Соболенко сместит Гауфф со второй строчки мирового рейтинга по итогам Цинциннати
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко вернётся на вторую строчку рейтинга WTA по итогам турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

Соболенко сместит с данной позиции чемпионку US Open – 2023 американку Кори Гауфф, которая на старте Цинциннати со счётом 4:6, 6:2, 4:6 проиграла 33-й ракетке мира представительнице Казахстана Юлии Путинцевой.

Таким образом, Гауфф не смогла защитить внушительное количество рейтинговых очков за прошлогодний титул. Сейчас в лайв-рейтинг у Соболенко 7136 очков, а у Гауфф – 6743. Из-за данного размена в рейтинге на US Open – 2024 действующая чемпионка Гауфф будет посеяна под третьим номером, а Соболенко под вторым.

Соболенко же успешно стартовала в Цинциннати. Арина со счётом 6:3, 6:4 обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто.

Цинциннати (ж). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 20:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Элизабетта Коччаретто
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
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