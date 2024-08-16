Арина Соболенко сместит Гауфф со второй строчки мирового рейтинга по итогам Цинциннати

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко вернётся на вторую строчку рейтинга WTA по итогам турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).
Соболенко сместит с данной позиции чемпионку US Open – 2023 американку Кори Гауфф, которая на старте Цинциннати со счётом 4:6, 6:2, 4:6 проиграла 33-й ракетке мира представительнице Казахстана Юлии Путинцевой.
Таким образом, Гауфф не смогла защитить внушительное количество рейтинговых очков за прошлогодний титул. Сейчас в лайв-рейтинг у Соболенко 7136 очков, а у Гауфф – 6743. Из-за данного размена в рейтинге на US Open – 2024 действующая чемпионка Гауфф будет посеяна под третьим номером, а Соболенко под вторым.
Соболенко же успешно стартовала в Цинциннати. Арина со счётом 6:3, 6:4 обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто.
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