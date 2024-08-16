Мирра Андреева обыграла экс первую ракетку мира Плишкову во втором круге Цинциннати

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 24-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

В матче второго круга она обыграла бывшую первую ракетку мира (ныне 45-я) чешку Каролину Плишкову. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Матч между теннисистками длился 1 час 24 минуты. В его рамках Андреева выполнила шесть эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 13. На счету Плишковой пять эйсов и 11 двойных ошибок, полька не заработала ни одного брейк-пойнта.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.