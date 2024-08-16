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Мирра Андреева обыграла экс первую ракетку мира Плишкову во втором круге Цинциннати

Мирра Андреева обыграла экс первую ракетку мира Плишкову во втором круге Цинциннати
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 24-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

В матче второго круга она обыграла бывшую первую ракетку мира (ныне 45-я) чешку Каролину Плишкову. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Цинциннати (ж). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 23:35 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова

Матч между теннисистками длился 1 час 24 минуты. В его рамках Андреева выполнила шесть эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 13. На счету Плишковой пять эйсов и 11 двойных ошибок, полька не заработала ни одного брейк-пойнта.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.

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