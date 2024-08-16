Диана Шнайдер и Линда Носкова вышли в четвертьфинал парного турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Диана Шнайдер и представительница Чехии Линда Носкова выиграли матч второго круга турнира в Цинциннати (США) в парном женском разряде. Дуэт россиянки и чешки обыграл американку Питон Стирнс и Магду Линетт, представляющую Польшу.

Матч продолжался 1 час 29 минут и завершился победой россиянки и чешки со счётом 6:3, 7:6. За это время Шнайдер и Носкова сделали пять подач навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали пять и девяти брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Диана Шнайдер и Линда Носкова сыграют с олимпийскими чемпионками из Италии Саррой Эррани и Ясмин Паолини. Напомним, Шнайдер, которая выступала в паре с Миррой Андреевой, является серебряным призёром Олимпиады-2024 в парном разряде.

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