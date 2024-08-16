Хольгер Руне вышел в третий круг турнира в Цинциннати

Датчанин Хольгер Руне вышел в третий круг турнира в Цинциннати. Во втором круге он обыграл португальца Нуну Боржеша со счётом 6:3, 7:6 (10:8).

Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. За это время Руне выполнил три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три из семи брейк-пойнтов. На счету португальца три подачи навылет, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В следующем круге Руне встретится с победителем пары Гаэль Монфис (Франция) – Карлос Алькарас (Испания).

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,7 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финале прошлого года обыграл испанца Карлоса Алькараса.

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