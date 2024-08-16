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Хольгер Руне вышел в третий круг турнира в Цинциннати

Хольгер Руне вышел в третий круг турнира в Цинциннати
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Датчанин Хольгер Руне вышел в третий круг турнира в Цинциннати. Во втором круге он обыграл португальца Нуну Боржеша со счётом 6:3, 7:6 (10:8).

Цинциннати (м). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 23:25 МСК
Хольгер Руне
16
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 10
3 		6 8
         
Нуну Боржеш
39
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш

Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. За это время Руне выполнил три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три из семи брейк-пойнтов. На счету португальца три подачи навылет, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В следующем круге Руне встретится с победителем пары Гаэль Монфис (Франция) – Карлос Алькарас (Испания).

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,7 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финале прошлого года обыграл испанца Карлоса Алькараса.

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