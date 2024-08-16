Стефанос Циципас проиграл во втором круге турнира в Цинциннати

Греческий теннисист Стефанос Циципас проиграл британцу Джеку Дрэйперу во втором круге турнира в Цинциннати со счётом 6:3, 4:6, 5:7.
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Продолжительность встречи составила 2 часа 20 минут. За это время Циципас сделал пяь эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал два из шести брейк-пойнта. На счету Дрэйпера пять подач навылет, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
В следующем круге Дрэйпер встретится с победителем пары Каспер Рууд (Норвегия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада).
Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,7 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финале прошлого года обыграл испанца Карлоса Алькараса.
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