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Мирра Андреева повторила достижение Шараповой и Серены Уильямс на турнирах WTA

Мирра Андреева повторила достижение Шараповой и Серены Уильямс на турнирах WTA
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 24-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева стала пятой теннисисткой с 1975 года, которая побеждала трёх экс-первых ракеток мира за календарный год до того, как исполнилось 18 лет. Напомним, в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) Андреева обыграла бывшую первую ракетку мира (ныне 45-я) чешку Каролину Плишкову. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Цинциннати (ж). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 23:35 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова

Как сообщает Opta, ранее это достижение покорялось только четверым теннисисткам: Мартине Хингис (1996)
Анны Курниковой (1998), Серене Уильямс (1999) и Марии Шараповой (2004/2005).

Напомним, Андреева вышла в третий круг турнира в Цинциннати, где встретится с победителем встречи между другой россиянкой 44-й ракеткой мира Анастасией Потаповой и итальянкой Ясмин Паолини (5).

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.

Календарь турнира WTA-1000 в Цинциннати
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