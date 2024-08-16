Мирра Андреева повторила достижение Шараповой и Серены Уильямс на турнирах WTA

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 24-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева стала пятой теннисисткой с 1975 года, которая побеждала трёх экс-первых ракеток мира за календарный год до того, как исполнилось 18 лет. Напомним, в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) Андреева обыграла бывшую первую ракетку мира (ныне 45-я) чешку Каролину Плишкову. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Как сообщает Opta, ранее это достижение покорялось только четверым теннисисткам: Мартине Хингис (1996)

Анны Курниковой (1998), Серене Уильямс (1999) и Марии Шараповой (2004/2005).

Напомним, Андреева вышла в третий круг турнира в Цинциннати, где встретится с победителем встречи между другой россиянкой 44-й ракеткой мира Анастасией Потаповой и итальянкой Ясмин Паолини (5).

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.

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