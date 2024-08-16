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Путинцева отреагировала на победы над Гауфф и Свёнтек в одном сезоне

Путинцева отреагировала на победы над Гауфф и Свёнтек в одном сезоне
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34-я ракетка мира из Казахстана Юлия Путинцева ответила на вопрос о победах над второй ракеткой мира американской теннисисткой Кори Гауфф во втором круге теннисного турнира WTA-1000 в Цинциннати (США) и лидером рейтинга Игой Свёнтек на Уимблдоне-2024.

Цинциннати (ж). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 22:05 МСК
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
4 		6 4
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«С самого детства в меня верили только мои родители. Они говорили, что я смогу добиться успеха со своим ростом. Несмотря на то, что я ниже остальных в группе. Мой отец говорил: «Ты лучшая. Ты лучшая. Ты должна верить, что ты лучшая. Иначе ничего не получится». И я всегда вбивала это себе в голову, что я должна бороться до конца. Если я буду бороться и буду там в каждом очке, я смогу это сделать», — сказала Путинцева после матча.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.

Календарь турнира WTA-1000 в Цинциннати
Сетка турнира WTA-1000 в Цинциннати
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