Путинцева отреагировала на победы над Гауфф и Свёнтек в одном сезоне

34-я ракетка мира из Казахстана Юлия Путинцева ответила на вопрос о победах над второй ракеткой мира американской теннисисткой Кори Гауфф во втором круге теннисного турнира WTA-1000 в Цинциннати (США) и лидером рейтинга Игой Свёнтек на Уимблдоне-2024.

«С самого детства в меня верили только мои родители. Они говорили, что я смогу добиться успеха со своим ростом. Несмотря на то, что я ниже остальных в группе. Мой отец говорил: «Ты лучшая. Ты лучшая. Ты должна верить, что ты лучшая. Иначе ничего не получится». И я всегда вбивала это себе в голову, что я должна бороться до конца. Если я буду бороться и буду там в каждом очке, я смогу это сделать», — сказала Путинцева после матча.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.

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