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Юлия Путинцева повторила достижение Мугурусы и Макаровой против лидеров рейтинга WTA

Юлия Путинцева повторила достижение Мугурусы и Макаровой против лидеров рейтинга WTA
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34-я ракетка мира из Казахстана Юлия Путинцева стала четвёртой теннисисткой за 40 лет из не входящих в топ-20 рейтинга WTA, одержавшей победу над двумя лучшими теннисистками WTA на нескольких покрытиях за сезон. Напомним, в матче второго круга теннисного турнира WTA-1000 в Цинциннати (США) казахстанская спортсменка обыграла вторую ракетку мира американскую теннисистку Кори Гауфф со счётом 6:4, 2:6, 6:4. Ранее Путинцева обыгрывала первый номер рейтинга Игу Свёнтек на Уимблдоне-2024.

Цинциннати (ж). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 22:05 МСК
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
4 		6 4
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Как сообщает Opta, ранее это достижение покорялось только трём теннисисткам: Гарбинье Мугурусе (2014), Екатерины Макаровой (2017) и Каролине Муховой (2021).

Напомним, Путинцева вышла в третий круг турнира в Цинциннати, где встретится испанской теннисисткой Паулой Бадосой.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.

Календарь турнира WTA-1000 в Цинциннати
Сетка турнира WTA-1000 в Цинциннати
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