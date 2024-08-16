Руне потерял сознание во время матча на турнире в Цинциннати — Punto de Break
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Датчанин Хольгер Руне потерял сознание во время матча с португальцем Нуну Боржешом, сообщает Punto de Break.
Цинциннати (м). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 23:25 МСК
16
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 10
|
|6 8
39
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
По данным источника, Руне потерял сознание на скамейке после перенесенного на корте теплового удара. Это произошло во втором сете матча с Нуну Боржешом. При этом, Руне смог быстро прийти в себя и довёл матч до победы.
Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. За это время Руне выполнил три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три из семи брейк-пойнтов. На счету португальца три подачи навылет, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух.
В следующем круге Руне встретится с победителем пары Гаэль Монфис (Франция) – Карлос Алькарас (Испания).
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