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Дрэйпер прокомментировал победу над Циципасом на турнире в Цинциннати

Дрэйпер прокомментировал победу над Циципасом на турнире в Цинциннати
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Британец Джек Дрэйпер прокомментировал поеду над греком Стефаносом Циципасом на турнире в Цинциннати.

Цинциннати (м). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 23:10 МСК
Джек Дрэйпер
27
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7
6 		4 5
         
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

«С тех пор, как я вернулся с Олимпиады, я не нашел свой лучший теннис… но я пытался найти способ, и я показал свою стойкость и решимость, чтобы пройти через это сегодня. С каждым днём, как у меня появляется возможность выйти и снова играть, тем лучше я себя чувствую. Я чувствую себя отлично физически и с нетерпением жду продолжения. Стефанос — очень сильный соперник и мне нужно было быть готовым к борьбе. Проигрыш в подаче и последующее возвращение в последних трёх геймах значат для меня очень много и помогают в психологическом плане», — приводит слова Дрэйпера официальный сайт ATP.

В следующем круге Дрэйпер встретится с победителем пары Каспер Рууд (Норвегия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада).

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