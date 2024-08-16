Дрэйпер прокомментировал победу над Циципасом на турнире в Цинциннати

Британец Джек Дрэйпер прокомментировал поеду над греком Стефаносом Циципасом на турнире в Цинциннати.
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«С тех пор, как я вернулся с Олимпиады, я не нашел свой лучший теннис… но я пытался найти способ, и я показал свою стойкость и решимость, чтобы пройти через это сегодня. С каждым днём, как у меня появляется возможность выйти и снова играть, тем лучше я себя чувствую. Я чувствую себя отлично физически и с нетерпением жду продолжения. Стефанос — очень сильный соперник и мне нужно было быть готовым к борьбе. Проигрыш в подаче и последующее возвращение в последних трёх геймах значат для меня очень много и помогают в психологическом плане», — приводит слова Дрэйпера официальный сайт ATP.
В следующем круге Дрэйпер встретится с победителем пары Каспер Рууд (Норвегия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада).
Олимпийские медали России в теннисе
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