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Паолини обыграла Потапову и встретится с Миррой Андреевой в 3-м круге турнира в Цинциннати

Паолини обыграла Потапову и встретится с Миррой Андреевой в 3-м круге турнира в Цинциннати
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Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в третий круг турнира в Цинциннати. В матче второго круга она проиграла итальянке Ясмин Паолини со счётом 6:7 (2:7), 3:6.

Цинциннати (ж). 2-й круг
16 августа 2024, пятница. 01:50 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		3
7 7 		6
         
Ясмин Паолини
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

Продолжительность встречи составила 1 часа 36 минут. За это время Потапова выполнила два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три из шести брейк-пойнтов. На счету Паолини два эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 14.

В следующем круге Паолини сыграет с россиянкой Миррой Андреевой.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 3,2 млн. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла Каролину Мухову из Чехии.

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