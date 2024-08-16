Паолини высказалась о своей карьере после победы над Потаповой на турнире в Цинциннати

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини высказалась после победы над россиянкой Анастасией Потаповой во втором круге турнира в Цинциннати.

«В прошлом году я была в квалификации здесь. Я чуть не проиграла первый матч. Я помню это. Потом я вышла в четвертьфинал. Я была, может быть, на 40-м или 50-м месте в рейтинге. Вернуться сюда в качестве 5-й сеяной — это что-то невероятное. Год назад я бы в это не поверила», — сказала Паолини после матча.

В следующем круге Паолини сыграет с россиянкой Миррой Андреевой.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 3,2 млн. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла Каролину Мухову из Чехии.

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