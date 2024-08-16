Джек Дрэйпер назвал особенность кортов в Цинциннати

Британец Джек Дрэйпер рассказал особенность кортов в Цинциннати. Напомним, во втором круге он обыграл грека Стефаноса Циципаса.

«Корты в Цинциннати — самые быстрые, на которых я когда-либо играл. Сегодня я выиграл игру благодаря тому, как я выступал, своей решимости победить. Мне удалось показать это в важные моменты. Все игроки привыкли играть на медленных кортах. Когда вы находитесь слева, вы видите мяч над собой. Есть много ошибок, которые обычно не допускают многие теннисисты. Использование возможностей имеет значение»,- приводит слова Дрэйпер Punto de break.

В следующем круге Дрэйпер встретится с победителем пары Каспер Рууд (Норвегия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада).

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