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16 августа главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты турнира в Цинциннати

Победа Андреевой в Цинциннати, удивительный рекорд в истории еврокубков. Главное к утру
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Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла Каролину Плишкову во втором круге турнира в Цинциннати со счётом 6:2, 6:3, в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Аяксом» и «Панатинаикосом» был установлен рекорд еврокубков по количеству ударов в серии пенальти, главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов может в ближайшее время возглавить болгарский «Лудогорец». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Мирра Андреева обыграла экс первую ракетку мира Плишкову во втором круге Цинциннати.
  2. «Аякс» и «Панатинаикос» установили рекорд еврокубков по количеству ударов в серии пенальти.
  3. Черчесов в ближайшее время может возглавить болгарский «Лудогорец» — 24chasa.bg.
  4. Стали известны подробности будущего Родриго в «Реале».
  5. Паолини обыграла Потапову и встретится с Миррой Андреевой в 3-м круге турнира в Цинциннати.
  6. Дана Уайт назвал бойца UFC, который напоминает ему молодого Конора Макгрегора.
  7. Мирра Андреева повторила достижение Шараповой и Серены Уильямс на турнирах WTA.
  8. Кëн окончательно отказался от перехода в «Спартак» из-за немецкого гражданства — Сузгун.
  9. Руне потерял сознание во время матча на турнире в Цинциннати — Punto de Break.
  10. Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг Цинциннати, уступив Тэйлор Таунсенд.
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