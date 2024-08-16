Победа Андреевой в Цинциннати, удивительный рекорд в истории еврокубков. Главное к утру

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла Каролину Плишкову во втором круге турнира в Цинциннати со счётом 6:2, 6:3, в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Аяксом» и «Панатинаикосом» был установлен рекорд еврокубков по количеству ударов в серии пенальти, главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов может в ближайшее время возглавить болгарский «Лудогорец». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».