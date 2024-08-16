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Гауфф — о поражении в матче с Путинцевой: поеду домой и попытаюсь перезагрузиться

Гауфф — о поражении в матче с Путинцевой: поеду домой и попытаюсь перезагрузиться
Кори Гауфф
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Американская теннисистка вторая ракетка мира Кори Гауфф прокомментировала поражение от соперницы из Казахстана Юлии Путинцевой во втором круге турнира в Цинциннати (США). Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:4 в пользу Путинцевой.

«Я должна работать над стабильностью. Я, наверное, поеду домой и попытаюсь перезагрузиться. Очевидно, что у меня скоро будет много дел в связи с началом Открытого чемпионата США.

Я допустила много ошибок, особенно когда вела 4:2 [в третьем сете]. Думаю, что большинство очков, которые она выиграла, были за счёт моих ошибок. Она (Юлия Путинцева. — Прим. «Чемпионата») всегда сложный соперник. Она путает мяч, совершает укороченные и резкие удары. Она из тех, кто заставляет тебя выигрывать матч», — приводит слова Гауфф Reuters.

В прошлом году Кори Гауфф выиграла турнир WTA-1000 в Цинциннати (США).

Цинциннати (ж). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 22:05 МСК
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
4 		6 4
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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