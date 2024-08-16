Гауфф — о поражении в матче с Путинцевой: поеду домой и попытаюсь перезагрузиться

Американская теннисистка вторая ракетка мира Кори Гауфф прокомментировала поражение от соперницы из Казахстана Юлии Путинцевой во втором круге турнира в Цинциннати (США). Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:4 в пользу Путинцевой.
«Я должна работать над стабильностью. Я, наверное, поеду домой и попытаюсь перезагрузиться. Очевидно, что у меня скоро будет много дел в связи с началом Открытого чемпионата США.
Я допустила много ошибок, особенно когда вела 4:2 [в третьем сете]. Думаю, что большинство очков, которые она выиграла, были за счёт моих ошибок. Она (Юлия Путинцева. — Прим. «Чемпионата») всегда сложный соперник. Она путает мяч, совершает укороченные и резкие удары. Она из тех, кто заставляет тебя выигрывать матч», — приводит слова Гауфф Reuters.
В прошлом году Кори Гауфф выиграла турнир WTA-1000 в Цинциннати (США).
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