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Циципас объяснил, каким будет процесс поиска его нового тренера

Циципас объяснил, каким будет процесс поиска его нового тренера
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11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как он будет проводить кастинг на должность своего нового тренера после прекращения сотрудничества с отцом.

«Я проведу интервью с разными тренерами. Не совсем уверен, как буду действовать, какого тренера выберу. Это мне не совсем понятно, но рад, что Димитрис [Хациниколау] подошёл, чтобы помочь мне. Знаю его всю свою жизнь, с самого детства. Он всегда был большой поддержкой. Его здесь нет, потому что он не очень любит путешествовать, но чувствую близость к нему, и здорово, что кто-то помогает мне в этом процессе.

Для меня всё это похоже на большие перемены. Чувствую, что нахожусь на распутье, иду к новому месту в своей жизни, в своей карьере. Подобные вещи позволяют мне изменить свой взгляд на теннис. Надеюсь, что это позитивный момент, который позволит мне преуспеть в других областях моей карьеры», — приводит слова Циципаса Punto de Break.

Во втором круге турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США) Стефанос Циципас проиграл 27-й ракетке мира британскому теннисисту Джеку Дрэйперу со счётом 3:6, 6:4, 7:5.

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