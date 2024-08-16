«Продолжить шлифовать и внедрять». Свёнтек — об адаптации к покрытию в Цинциннати

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, как на неё влияет смена покрытия после Олимпийских игр — 2024 в Париже.

«Конечно, этот переход, наверное, самый сложный, перейти с более медленного покрытия на более быстрое — самая сложная задача с точки зрения адаптации. Но именно поэтому я ещё больше довольна своим выступлением и с нетерпением жду возвращения на корт для очередного матча, чтобы продолжить шлифовать и внедрять то, над чем работаю, не придавая слишком большого значения результатам на данном этапе», — приводит слова Свёнтек Ubitennis.

Напомним, во втором круге турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) Свёнтек обыграла французскую теннисистку Варвару Грачёву со счётом 6:0, 6:7 (8:10), 6:2. В следующем круге Свёнтек встретится с украинской теннисисткой Мартой Костюк.