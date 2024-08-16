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Свёнтек поделилась ожиданиями от матча третьего круга с Костюк в Цинциннати

Свёнтек поделилась ожиданиями от матча третьего круга с Костюк в Цинциннати
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась ожиданиями от предстоящего матча третьего круга турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) с украинской теннисисткой Мартой Костюк.

«Не думаю, что мы когда-либо играли на быстрых и жёстких кортах, тактически мне нужно подготовиться, и я обсужу это со своим тренером. У вас отличный сезон, а для меня это просто очередной матч. Буду готовиться тактически, но у меня есть работа, и сосредоточусь только на себе. Я счастлива, что могу играть на этом турнире без ожиданий и сосредоточиться на следующем шаге — улучшении своей игры», — приводит слова Свёнтек Ubitennis.

Напомним, во втором круге турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) Свёнтек обыграла французскую теннисистку Варвару Грачёву со счётом 6:0, 6:7 (8:10), 6:2.

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