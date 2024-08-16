Ясмин Паолини рассказала, где сейчас находится её золотая медаль Олимпийских игр

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини рассказала, где сейчас находится её золотая медаль, полученная в парном разряде на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Нет, она не со мной. Но это была фантастическая неделя. Быть олимпийским чемпионом — это нечто особенное. Она с моими родителями, должна сказать. Они обо всем позаботятся», — сказала Паолини в интервью на корте.

Ясмин Паолини во втором круге турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) обыграла российскую теннисистку Анастасию Потапову со счётом 7:6 (7:2), 6:3. В следующем круге Паолини встретится с российской теннисисткой Миррой Андреевой.

Напомним, Паолини в паре с Сарой Эррани в финале Олимпиады в Париже в парном разряде обыграли российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер со счётом 2:6, 6:1, 1:0 (10:7).