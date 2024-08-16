Арина Соболенко рассказала, была ли хороша её жизнь во время восстановления травмы плеча

Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, была ли хороша её жизнь во время восстановления от травмы после пропуска Уимблдона.

«Я бы так не сказала. Было очень тяжело получить травму и не иметь возможности участвовать в Уимблдоне. Я была очень готова к этому, но, к сожалению, так сложились обстоятельства. Много занималась реабилитацией, и, хотя кажется, что у меня была праздничная жизнь, почти полдня делала процедуры и упражнения для реабилитации, много всего, чтобы это не повторилось. Но да, у меня была пара дней, когда я действительно наслаждалась собой и пыталась отделить себя от тенниса и смириться с тем, что травмирована и не могу участвовать в соревнованиях. Это была своего рода реабилитация, и в то же время могла наслаждаться своей жизнью», — сказала Соболенко в интервью Tennis Channel.

Напомним, во втором круге турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) Соболенко обыграла итальянскую теннисистку Элизабетту Коччаретто со счётом 6:3, 6:4. В следующем круге Соболенко встретится с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.