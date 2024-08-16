«Старалась бороться за каждое очко». Соболенко — о победе во втором круге в Цинциннати

Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу во втором круге турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) в матче с итальянской теннисисткой Элизабеттой Коччаретто.

«Я определённо чувствовала себя немного лучше, чем в предыдущих играх, в которых играла до сих пор, и очень довольна уровнем, на котором играла в те ключевые моменты, в те трудные моменты. В целом очень рада этой победе.

Сказала бы, что у меня было много возможностей для перерыва, и я не воспользовалась большинством из них, и это немного расстраивало сегодня, но я просто пыталась оставаться сосредоточенной, сосредоточиться на своей подаче и быть уверенной, что вложила как можно больше сил. Давить на всех остальных в игре, как могу. Я просто старалась бороться за каждое очко», — сказала Соболенко в интервью Tennis Channel.

В третьем круге турнира в Цинциннати Соболенко встретится с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, которая во втором круге обыграла испанскую теннисистку Джессику Бузас Манейро со счётом 6:4, 6:1.