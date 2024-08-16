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Арина Соболенко назвала отличия хардовых кортов в Австралии и в США

Арина Соболенко назвала отличия хардовых кортов в Австралии и в США
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Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, чем отличаются хардовые корты в Австралии от кортов в США.

«Да, я бы сказала, что это совсем другое. Уже говорила, что корты в США намного быстрее и немного другие, ты чувствуешь небольшую разницу в мяче. На самом деле это большая разница. В Австралии всё очень медленно, мячи подпрыгивают высоко и кажутся намного тяжелее, чем здесь. Так что да, придётся внести пару корректировок», — сказала Соболенко в интервью Tennis Channel.

В третьем круге турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) Арина Соболенко встретится с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, которая во втором круге обыграла испанскую теннисистку Джессику Бузас Манейро со счётом 6:4, 6:1.

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