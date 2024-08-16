«Снова обрести спокойствие на площадке». Соболенко — о целях на турнир в Цинциннати

Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что ждёт от турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

«Я бы сказала, что была бы счастлива, если бы чувствовала этот боевой дух на площадке и если бы чувствовала, что, что бы ни случилось, я могу быть там, оставаться сосредоточенной, не отвлекаться и бороться за каждое очко, несмотря ни на что. И снова обрести это спокойствие на площадке», — сказала Соболенко в интервью Tennis Channel.

Напомним, во втором круге турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) Соболенко обыграла итальянскую теннисистку Элизабетту Коччаретто со счётом 6:3, 6:4. В следующем круге Соболенко встретится с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.