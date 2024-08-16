Турсунов: Мирре Андреевой будет тяжело достичь результатов Иги Свёнтек

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов оценил шансы Мирры Андреевой стать первой ракеткой мира.

«Смотрите: чтобы занять первое место в рейтинге, иногда достаточно провести один хороший сезон. Однако, мне кажется, с точки зрения физических данных Мирре будет очень тяжело достичь результатов Иги Свёнтек. Правда, никогда нельзя сбрасывать со счетов момент мотивации. Может быть, она будет не спать ночами, тренироваться и максимально выжимать из себя всё возможное. Скажем, у девочек типа Коко Гауфф, Паулы Бадосы, Лены Рыбакиной ещё есть место для роста, они не использовали свой потенциал полностью.

Просто Мирре будет тяжело изначально чисто по физиологии, но если она сможет из себя выжать максимум, а другие девочки — 80%, то понятно, что она их превзойдёт. Кстати, Джессика Пегула — хороший пример игрока, у которого нет выдающихся данных, но есть стабильная игра, хорошая уравновешенная психика. Да, она не выигрывает «Шлемы», но стабильно добирается до четвертьфиналов и занимает третью строчку в мире. Андрееву я бы рассматривал как теннисистку аналогичного плана. Возможно, это будет улучшенная версия Пегулы, а насколько улучшенная — зависит только от самой Мирры», — приводит слова Турсунова RT.

Ранее Мирра Андреева вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), обыграв Каролину Плишкову из Чехии со счётом 6:2, 6:3.