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Дмитрий Турсунов назвал имя лучшего теннисиста в истории

Дмитрий Турсунов назвал имя лучшего теннисиста в истории
Новак Джокович
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Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов заявил, что победитель Олимпиады-2024 серб Новак Джокович является лучшим теннисистом в истории.

«Не могу сказать, что Олимпиада ставит точку в споре, так как величие теннисиста чаще всего оценивают по победам на турнирах «Большого шлема». Но Джокович в любом случае почти все рекорды, по крайней мере значимые, побил. Конечно, всё равно есть люди, которые считают Роджера Федерера более выдающимся. Серб порой бывает не очень дипломатичным, и его легко не любить, скажем так. А Федерер — незапятнанный персонаж и этим многим нравится. Безусловно, он внёс огромный вклад в развитие тенниса, причём не только как игрок, но и как личность.

Однако, если опираться на результаты, показанные Джоковичем, именно он сейчас лучший игрок в истории тенниса. Кроме того, нельзя не отдать должное тому, как он смог продлить карьеру. С точки зрения работоспособности серб, конечно, превосходит Роджера. Швейцарец был безумно талантливым и, конечно, тоже много работал, но, уверен, у него всё-таки было ещё кое-какое пространство для улучшения. А Новак действительно выжал из себя максимум», — приводит слова Турсунова RT.

Ранее Дмитрий Турсунов заявил, что Мирре Андреевой будет тяжело достичь результатов польской теннисистки, первой ракетки мира Иги Свёнтек.

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