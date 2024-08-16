Турсунов — о Рублёве: я надеялся, с возрастом он станет более спокойным, но пока…

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов считает, что шестой ракетке мира Андрею Рублёву тяжелее справляться с собственными эмоциями.

«Я надеялся, с возрастом он станет более спокойным, но пока… Не знаю, может быть, я больше обращаю внимание, но, кажется, такое поведение у Андрея стало… назову это модным словом «токсично». И для него токсично, и для зрителей. И, кажется, ему всё тяжелее справляться с такими ситуациями. Думал, случай в Дубае пойдёт ему на пользу и вернёт к реальности, но, получается, эффект был не очень сильным.

Да, он вслед за этим выиграл в Мадриде, но там он болел, то есть у него не было никаких ожиданий от себя. Когда пытаешься просто не умереть на корте, тебе уже не до вспышек ярости. И вполне возможно, что это как раз ему и помогло, так как он относился чуть проще к происходящему и с большим пониманием к своим ошибкам. А потом всё вернулось на прежние рельсы. Хотя «Мастерс» в Монреале снова дал повод для оптимизма», — приводит слова Турсунова RT.