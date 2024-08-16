«Чувствовала бы себя сталкером». Теннисистка Схурс — о фото с Надалем на ОИ-2024

Теннисистка из Нидерландов Деми Схурс рассказала, как ей удалось сфотографироваться с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» испанским теннисистом Рафаэлем Надалем на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Это довольно забавно: я была на Олимпиаде в Париже с родителями, поэтому на неделе сказала им, что хотела бы сфотографироваться с Надалем, может быть, даже поменяться футболками, если понадобится. Испанские ребята играли против Нидерландов, и после этого матча он был один на «Сюзанн Ленглен», там никого не было, и в этот момент поздравила его, попросив футболку. Он спросил меня, хочу ли я этого, и, конечно, сказал да. Потом подумала, что мне не захочется просить фото, я очень стеснительная и чувствовала бы себя сталкером. Однако решила выйти из своей зоны комфорта и спросила его. Была самым счастливым человеком на свете в тот момент, думаю, у меня больше всего лайков. Кроме того, думаю, что это то, что я буду носить с собой всегда, и теперь отвела футболке с фотографией особое место дома», — сказала Схурс в социальных сетях WTA.

На Олимпиаде в Париже Деми Схурс в паре с Аранчей Рус проиграли в первом круге французскомц дуэту Каролин Гарсия/Диан Парри.