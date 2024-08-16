Рублёв — Накашима: текстовая онлайн-трансляция третьего круга турнира в Цинциннати

Сегодня, 16 августа, состоится матч третьего круга на турнире категории «Мастерс» в Цинциннати (США), где встретятся шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 49-я ракетка мира американец Брэндон Накашима. Встреча запланирована на 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российского и американского теннисистов.

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Рублёва. Он выиграл со счётом 6:2, 6:1 во втором круге Сан-Диего-2021 и 6:2, 6:2 — в третьем круге «Мастерса» в Монреале. Накашима же победил на грунте Барселоны в 2024 году со счётом 6:4, 7:6 (8:6).

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.