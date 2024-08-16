Самсонова — Аванесян: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга Цинциннати
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Сегодня, 16 августа, проходят матчи третьего круга турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), где встречаются российская теннисистка Людмила Самсонова и экс-россиянка, ныне представляющая Армению, Элина Аванесян. Встреча запланирована на 18:00 мск.
Цинциннати (ж). 3-й круг
16 августа 2024, пятница. 18:00 МСК
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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Элина Аванесян
Э. Аванесян
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Самсоновой и Аванесян.
Самсонова ведёт по личным встречам со счётом 1-0. Она выиграла в двух партиях во втором круге Уимблдона-2024 — 6:3, 6:3.
Соревнования в Цинциннати c призовым фондом $ 3 211 715 проходят с 13 по 19 августа. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф, которая в прошлогоднем финале обыграла Каролину Мухову из Чехии со счётом 6:3, 6:4.
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