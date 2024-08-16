«Очень ценю возвращение». Хуркач — о самочувствии на «Мастерсе» в Цинциннати

Седьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач рассказал о самочувствии во время участия в турнире категории «Мастерс» в Цинциннати (США).

«Колено на самом деле в порядке. Вместе с моим физиотерапевтом и тренером по физподготовке мы провели эти недели, на 100% сосредоточившись на возвращении, поэтому я очень ценю возвращение. Когда сезон идёт, ты ездишь с места на место и у тебя нет ни минуты, чтобы остановиться и оценить, кто ты и что делаешь. И просто быть здесь, видеть так много фанатов и снова соревноваться — это очень много значит», — сказал Хуркач в интервью Tennis Channel.

Напомним, Хуркач на Уимблдоне-2024 в матче с 34-й ракеткой мира французским теннисистом Артюром Фисом получил травму, после которой он перенёс небольшую операцию на колене. На Олимпиаде в Париже польский теннисист должен был выступать в одиночном, парном (с Яном Зелиньским) и смешанном (с Игой Свёнтек) разрядах.