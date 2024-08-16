Хуберт Хуркач рассказал об операции на мениске после травмы на Уимблдоне

Седьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач рассказал, какую именно операцию на колене ему сделали после получения травмы на Уимблдоне-2024.

«На Уимблдоне, когда я вставал после падения, моя нога оказалась в странном положении. Я порвал мениск примерно в двух местах, услышал два хруста. Надеялся, что кость вышла из своего места и войдёт обратно на место, но хорошо, что отыграл следующий момент. Это выглядело не очень хорошо, поэтому в тот же день мне сделали МРТ, и всё выглядело очень плохо.

Есть два пути: можно подрезать мениск, то есть удалить повреждённую часть, а можно отремонтировать. Я понял, что лучшим решением было бы отказаться от этого и двигаться дальше. Благодарен за мнение всех врачей, большинство из них советовали мне это исправить, но мы с командой решили, что лучший способ — это удалить. К Открытому чемпионату Австралии всё было бы готово, но они не дают большой гарантии, что это не повторится. После операции, через несколько часов в тот же день, уже начал ходить и давил на ногу», — сказал Хуркач в интервью Tennis Channel.

Напомним, Хуркач на Уимблдоне-2024 в матче с 34-й ракеткой мира французским теннисистом Артюром Фисом получил травму, после которой он перенёс небольшую операцию на колене. На Олимпиаде в Париже польский теннисист должен был выступать в одиночном, парном (с Яном Зелиньским) и смешанном (с Игой Свёнтек) разрядах.