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Хуберт Хуркач рассказал об операции на мениске после травмы на Уимблдоне

Хуберт Хуркач рассказал об операции на мениске после травмы на Уимблдоне
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Седьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач рассказал, какую именно операцию на колене ему сделали после получения травмы на Уимблдоне-2024.

«На Уимблдоне, когда я вставал после падения, моя нога оказалась в странном положении. Я порвал мениск примерно в двух местах, услышал два хруста. Надеялся, что кость вышла из своего места и войдёт обратно на место, но хорошо, что отыграл следующий момент. Это выглядело не очень хорошо, поэтому в тот же день мне сделали МРТ, и всё выглядело очень плохо.

Есть два пути: можно подрезать мениск, то есть удалить повреждённую часть, а можно отремонтировать. Я понял, что лучшим решением было бы отказаться от этого и двигаться дальше. Благодарен за мнение всех врачей, большинство из них советовали мне это исправить, но мы с командой решили, что лучший способ — это удалить. К Открытому чемпионату Австралии всё было бы готово, но они не дают большой гарантии, что это не повторится. После операции, через несколько часов в тот же день, уже начал ходить и давил на ногу», — сказал Хуркач в интервью Tennis Channel.

Напомним, Хуркач на Уимблдоне-2024 в матче с 34-й ракеткой мира французским теннисистом Артюром Фисом получил травму, после которой он перенёс небольшую операцию на колене. На Олимпиаде в Париже польский теннисист должен был выступать в одиночном, парном (с Яном Зелиньским) и смешанном (с Игой Свёнтек) разрядах.

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