«На тренировках всё по-другому». Хуркач — о выступлении в Монреале после травмы

Седьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач рассказал, что на «Мастерсе» в Монреале после травмы колена он не знал, чего ожидать.

«Отправляясь в Монреаль, я не знал, чего ожидать. Раны не зажили полностью, и первые несколько дней из них вытекало немного жидкости, но мне также нужен был зелёный свет от моей команды. Мышцы должны стать сильнее, чем были раньше, и думаю, что они довольно хорошие, и это хорошо. Вы подходите к первой игре и не знаете, как она пройдёт, потому что на тренировках всё по-другому. В играх ты отдаёшь все силы и начинаешь обретать всё большую уверенность. В той первой игре я скользил ногой, чувствовал себя хорошо и уверенно с каждым розыгрышем, а затем мне удалось её выиграть», — сказал Хуркач в интервью Tennis Channel.

Напомним, на «Мастерсе» в Монреале Хуркач проиграл в четвертьфинале 30-й ракетке мира австралийскому теннисисту Алексею Попырину со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 5:7.