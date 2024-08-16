Андрей Рублёв высказался о разнице в качестве мячей в Канаде и в США

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о разнице в качестве мячей в Монреале (Канада), Вашингтоне и Цинциннати (США).

«Эти [в Цинциннати] мячи лучше, чем были в Монреале и Вашингтоне, потому что там были мячи, которые сами по себе разные в плане давления. Какие-то больше сгибаются, какие-то — меньше. У этих хотя бы одинаковое давление. Либо левые фабрики, либо какие-то бракованные получились. Какие-то чуть более спущенные, какие-то — не такие спущенные. Каждый мяч разный. Сейчас хотя бы они одинаковые», — сказал Рублёв в интервью на YouTube-канале «Больше!»

Напомним, во втором круге турнира в Цинциннати Рублёв обыграл 44-ю ракетку мира китайского теннисиста Чжан Чжичжэнья со счётом 6:4, 6:3. В следующем круге Рублёв встретится с 49-й ракеткой мира американским теннисистом Брэндоном Накашимой.