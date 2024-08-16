«Хочется играть в теннис, а не ходить мячики собирать». Рублёв — о турнире в Цинциннати

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался об игре на турнире категории «Мастерс» в Цинциннати (США).

— Ты здесь финал играл, проиграл Саше Звереву.

— Тогда были другие кондиции здесь. Были другие и корты, и мячи.

— Сейчас это стало всё быстрее?

— Ну как будто бы да.

— Тебе это как?

— Никак. Не нравится. Хочется играть в теннис, а не ходить мячики собирать. Неважно, выигрываешь ты или проигрываешь. Условно, как играть с Иснером [Джоном] всё время, только эти Иснеры твоего роста.

— А если выходишь на корт с Алькарасом, с ним тоже будет пинг-понг туда-сюда?

— Ну конечно, подача один удар, два. Просто ему ещё будет сложнее забить, потому что он быстрее бегает, чем все другие игроки, то есть, возможно, ему хватит одного удара, чтобы тебе забить, а тебе нужно будет два удара. И в какой-то момент ты один ошибёшься, и сет ушёл, — сказал Рублёв в интервью на YouTube-канале «Больше!»

Напомним, во втором круге турнира в Цинциннати Рублёв обыграл 44-ю ракетку мира китайского теннисиста Чжан Чжичжэнья со счётом 6:4, 6:3. В следующем круге Рублёв встретится с 49-й ракеткой мира американским теннисистом Брэндоном Накашимой.