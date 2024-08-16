Андрей Рублёв рассказал, каким игрокам идеально подходит «Мастерс» в Цинциннати

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, каким игрокам подходят условия турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США).

«Тем, кто не любит сзади играть, вообще идеально здесь. Тем, кто любит играть два-три удара. На медленных кортах они не могут так играть, у них много ошибок, на таких кортах им идеальнее всего», — сказал Рублёв в интервью на YouTube-канале «Больше!»

Напомним, во втором круге турнира в Цинциннати Рублёв обыграл 44-ю ракетку мира китайского теннисиста Чжан Чжичжэня со счётом 6:4, 6:3. В следующем круге Рублёв встретится с 49-й ракеткой мира американским теннисистом Брэндоном Накашимой.

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.