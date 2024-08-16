Игровой день на турнире в Цинциннати начнётся на час позже из-за погоды

Сегодня, 16 августа, состоятся матчи второго и третьего кругов на турнирах категории WTA-1000 и серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Начало игрового дня было запланировано на 18:00 по московскому времени, однако организаторы сообщили, что матчи начнутся не ранее 19:00. В Цинциннати неблагоприятные погодные условия — идёт дождь.

Сегодня должны сыграть несколько российских теннисистов. Андрей Рублёв сразится с Брендоном Накашимой (США), Людмила Самсонова — с Элиной Аванесян (Армения), Мирра Андреева — с Ясмин Паолини (Италия), Диана Шнайдер — с Лейлой Фернандес. Анастасия Павлюченкова продолжит матч с Каролиной Возняцки (Дания), который был прерван вчера при счёте 7:5, 4:2 в пользу россиянки.

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа.