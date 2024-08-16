Мирра Андреева — Ясмин Паолини: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга в Цинциннати

Сегодня, 16 августа, пройдёт матч третьего круга турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), где 24-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева встретится с пятой ракеткой мира итальянкой Ясмин Паолини. Встреча начнётся не ранее 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андреевой и Паолини.
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В личных встречах теннисисток равенство — 1-1. В апреле 2024-го на турнире в Мадриде победила 17-летняя Андреева (7:6 (7:2), 6:4). В июне россиянка и итальянка играли в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024, там победу праздновала Паолини (6:3, 6:1).
Соревнования в Цинциннати c призовым фондом $ 3 211 715 проходят с 13 по 19 августа. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф, которая в прошлогоднем финале обыграла Каролину Мухову из Чехии со счётом 6:3, 6:4.
- 16 августа 2024
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