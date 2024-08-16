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Шнайдер — Фернандес: текстовая онлайн-трансляция третьего круга турнира в Цинциннати

Шнайдер — Фернандес: текстовая онлайн-трансляция третьего круга турнира в Цинциннати
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Сегодня, 16 августа, пройдёт матч третьего круга турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), где 20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер встретится с 27-й ракеткой мира канадкой Лейлой Фернандес. Встреча начнётся не ранее 23:30 по московскому времени.

Цинциннати (ж). 3-й круг
16 августа 2024, пятница. 23:45 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Шнайдер и Фернандес.

20-летняя Диана Шнайдер и 21-летняя Лейла Фернандес проведут первую очную встречу на турнире уровня WTA.

Соревнования в Цинциннати c призовым фондом $ 3 211 715 проходят с 13 по 19 августа. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф, которая в прошлогоднем финале обыграла Каролину Мухову из Чехии со счётом 6:3, 6:4.

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