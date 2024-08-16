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Ига Свёнтек пожаловалась на расписание турниров в теннисе

Ига Свёнтек пожаловалась на расписание турниров в теннисе
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась по поводу плотного графика в туре.

«Почти в каждом виде спорта межсезонье длится не меньше четырёх месяцев, а где-то и всё шесть. В теннисе же безумное расписание. И с каждым годом оно становится всё более безумным – и это пугает.

Нужно с умом подходить к тренировкам», — приводит слова Свёнтек Ubitennis.

Напомним, во втором круге турнира категории WTA-1000, который проходит в Цинциннати (США), Ига Свёнтек обыграла французскую теннисистку Варвару Грачёву со счётом 6:0, 6:7 (8:10), 6:2.

Ранее Свёнтек поделилась ожиданиями от предстоящего матча третьего круга турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) с украинской теннисисткой Мартой Костюк.

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