Дмитрий Турсунов высказал мнение, в чём сходство Мирры Андреевой и Арины Соболенко

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов назвал сходство между россиянкой Миррой Андреевой и представительницей Беларуси Ариной Соболенко.

«Похожи по характеру. У обеих есть спортивная наглость, они не смотрят на соперника снизу вверх. Это такие молодые львята, которые бросают вызов матёрому льву и в итоге в какой-то момент изгоняют его из прайда. Также обе амбициозные, а это очень крутое качество. Понятно, по антропометрии они абсолютно разные, поэтому стиль игры отличается. Но в характере у них очень много похожих качеств», — приводит слова Турсунова «RT на русском».

Ранее Мирра Андреева вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), обыграв Каролину Плишкову из Чехии со счётом 6:2, 6:3.