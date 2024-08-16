Дмитрий Турсунов: у Мирры Андревой нет авторитетов

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказалася по поводу россиянки Мирры Андреевой.

«Она, на мой взгляд, для своего возраста очень взрослая, дисциплинированная по игре. У нее нет авторитетов. Многие спортсменки испытывают некие, знаете, внутренние сомнения, вроде синдрома отличницы, хорошей послушной девочки, которая не может себе позволить обыграть Серену Уильямс. А у Мирры этого нет: она принимает решения на корте без страха и опасений, то есть она дерзкая, у нее есть спортивная наглость. Многим нужно год-два провести в туре, чтобы понять: я тоже так могу. А у Мирры все произошло как-то органично и достаточно рано», — приводит слова Турсунова «RT на русском».

Ранее Мирра Андреева вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), обыграв Каролину Плишкову из Чехии со счётом 6:2, 6:3.