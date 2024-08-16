Турсунов: в целом Медведев ничем не отличается от Джоковича 15-летней давности

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался по поводу Даниила Медведева.

«Даня талантливый, у него есть потенциал. Только он более эмоциональный, в отличие от тех же Синнера и Алькараса. Да, у него это проявляется не часто и не так ярко, как, скажем, у Андрея Рублёва, но иногда бывает. Технически тоже есть некоторые моменты, которые можно улучшить. Но в целом он ничем не отличается от Джоковича, допустим, 15-летней давности, когда он уступал и Рафе, и Роджеру. Однако Новак очень долго и упорно работал над собой и в итоге стал круче этих ребят. Уверен, Даня способен сделать то же самое. Здесь вопрос только в том, насколько он готов идти на жертвы, что-то менять. На таком уровне разница между игроками просто мизерная, но, чтобы её создать, нужно приложить огромные усилия», — приводит слова Турсунова «RT на русском».