Хенмэн: давайте дадим Радукану немного времени

Бывший теннисист четырёхкратный полуфиналист Уимблдона британец Тим Хенмэн высказалася по поводу соотечественницы Эммы Радукану.

«Я не сомневаюсь, что в будущем она добьётся больших результатов. Если посмотреть на её рейтинг и положение в гонке WTA, а также осознать, что она провела не так много турниров, то вы поймёте, насколько она хороша.

Она не играла полные 12 месяцев после травмы, так что давайте дадим ей немного времени. Если она сможет играть полные 12 месяцев, то вернётся на самые крупные и лучшие турниры, снова будет сеяной на турнирах «Большого шлема», и ей не придётся беспокоиться о своем графике», — приводит слова Хэнмена Tennis Head.

Напомним, на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США) Эмма Радукану в четвертьфинале уступила испанской теннисистке Пауле Бадосе, которая стала чемпионкой соревнования, со счётом 6:4, 5:7, 4:6.