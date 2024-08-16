Дрэйпер — о Синнере: думаю, мы хорошие друзья

Британский теннисист Джек Дрэйпер поделился эмоциями от игры с первой ракеткой мира Янником Синнером. На турнире серии «Мастерс» в Монреале (Канада) теннисисты дошли до четвертьфинала в парном разряде.

«Янник очень искренний, забавный, и именно поэтому мы хотели играть вместе. Думаю, что мы хорошие друзья. Мы всегда здороваемся, поддерживаем друг друга независимо от результатов. Приятно иметь что-то вроде товарищества. Надеюсь, скоро мы будем близкими соперниками.

Я его очень уважаю и думаю, что он невероятно хорош в этом виде спорта. Он один из тех парней, которые показывают нам путь к вершине. Так что играть с ним было настоящей честью, особенно с учётом того, что он номер один в мире», — приводит слова Дрэйпера Tennis365.