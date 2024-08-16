«Не стоит стесняться играть квалификацию». Олимпийская чемпионка Пуиг — о Радукану

Олимпийская чемпионка 2016 года пуэрториканская теннисистка Моника Пуиг прокомментировала нежелание чемпионки US Open — 2021 Эммы Радукану играть квалификацию на турнирах категории WTA-1000 в Торонто (Канада) и Цинциннати (США).

«Никогда не стоит стесняться играть квалификацию. Это не означает, что вы игрок ниже классом, это лишь возможность получить дополнительные матчи, которые, как мне кажется, нужны Эмме на данном этапе, чтобы получить импульс к US Open.

Потому что давайте назовём это как есть, тренировки есть тренировки, но реальный матч — это то, что нельзя воспроизвести на тренировке, а можно получить только во время соревнований. Не совсем уверена, каков была план, но надеюсь, что она сможет найти свою форму к US Open», — приводит слова Пуиг Tennis365.