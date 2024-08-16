Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Свёнтек вышла в 1/4 финала Цинциннати, где может сыграть с Миррой Андреевой

Ига Свёнтек вышла в 1/4 финала Цинциннати, где может сыграть с Миррой Андреевой
Комментарии

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче третьего круга она уверенно обыграла украинку Марту Костюк (21-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

Цинциннати (ж). 3-й круг
16 августа 2024, пятница. 19:30 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Матч продолжался 1 час 11 минут. В рамках встречи Свёнтек не выполнила ни одной подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Костюк два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

В четвертьфинале Свёнтек сыграет с победительницей матча между 17-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой и итальянкой Ясмин Паолини. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 22:00 мск.

Сетка турнира в Цинциннати
Календарь турнира в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android