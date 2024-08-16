Ига Свёнтек вышла в 1/4 финала Цинциннати, где может сыграть с Миррой Андреевой

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче третьего круга она уверенно обыграла украинку Марту Костюк (21-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час 11 минут. В рамках встречи Свёнтек не выполнила ни одной подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Костюк два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

В четвертьфинале Свёнтек сыграет с победительницей матча между 17-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой и итальянкой Ясмин Паолини. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 22:00 мск.